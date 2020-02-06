Тимошенко заняла кресло спикера во время столкновений в Раде

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В Верховной раде произошли столкновения из-за законопроекта о рынке земли.
Тимошенко заняла кресло спикера во время столкновений в Раде
  • РИА Новости

Как сообщает УНИАН, председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заняла место председателя Верховной рады Украины в президиуме.

Отмечается, что между некоторыми депутатами начались столкновения. Самыми активными были Сергей Власенко и Иван Крулько.

Украинский парламент готовится рассмотреть во втором чтении законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», предусматривающий открытие рынка земли на Украине и позволяющий её продажу.

Ранее возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста против открытия на Украине рынка земли сельскохозяйственного назначения.

14 января глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель в стране навязан внешним управлением Международного валютного фонда.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал о цели данного законопроекта.

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