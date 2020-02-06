В Киеве проходит митинг против открытия рынка земли
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Возле здания уже собралось около 500 человек, люди продолжают прибывать к Верховной раде. Собравшиеся принесли с собой плакаты с надписями «Нет продаже земли» и «Долой продажу!».
Акция протеста связана с тем, что 6 февраля депутаты украинского парламента должны проголосовать по соответствующему законопроекту.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона попросит у Европейского союза €26 млн для проведения земельной реформы и улучшения управления сельскохозяйственными ресурсами.
14 января глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель в стране навязан внешним управлением Международного валютного фонда.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал о цели данного законопроекта.