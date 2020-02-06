В Киеве проходит митинг против открытия рынка земли

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Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста против открытия на Украине рынка земли сельскохозяйственного назначения.
В Киеве проходит митинг против открытия рынка земли
  • ©kyiv.npu.gov.ua

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Возле здания уже собралось около 500 человек, люди продолжают прибывать к Верховной раде. Собравшиеся принесли с собой плакаты с надписями «Нет продаже земли» и «Долой продажу!».

Акция протеста связана с тем, что 6 февраля депутаты украинского парламента должны проголосовать по соответствующему законопроекту.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона попросит у Европейского союза €26 млн для проведения земельной реформы и улучшения управления сельскохозяйственными ресурсами.

14 января глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель в стране навязан внешним управлением Международного валютного фонда.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал о цели данного законопроекта.

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