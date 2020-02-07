Венгрия просит Украину обдумать предложения по языковому вопросу

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Венгрия сделала два предложения Украине по разрешению ситуации с изучением украинского языка представителями венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
Венгрия просит Украину обдумать предложения по языковому вопросу
  • © Jens Kalaene/ZB
  • globallookpress.com

«Мы сделали два предложения и попросили госпожу министра образования, чтобы Украина обдумала эти предложения. Мы договорились о том, что госпожа министр срочно примет у себя представителей Союза педагогов Закарпатья и в результате этих переговоров будет достигнуто решение», — приводит Интерфакс слова министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто.

По его словам, Венгрия понимает желание Украины, чтобы все её граждане умели говорить на украинском языке. При этом Будапешт хотел бы возможности сохранить родной язык для венгров, проживающих в Закарпатье. 

Ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе с RT оценил ситуацию с венгерским нацменьшинством на Украине.

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