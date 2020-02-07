Нацбанк Украины назвал способы пополнить бюджет страны

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В Национальном банке Украины назвали способы пополнить бюджет страны.
Нацбанк Украины назвал способы пополнить бюджет страны
  • РИА Новости

«Это могут быть сверхплановые перечисления от «Нафтогаза» (как в виде налоговых платежей, так и дивидендов и части прибыли) в результате получения им компенсации от российского «Газпрома», — говорится в инфляционном отчёте.

Отмечается, что компенсировать недополученные доходы также можно путём уменьшения расходов на обслуживание государственного долга.

Ранее Министерство финансов Украины заявило, что в январе 2020 года государственный бюджет страны недополучил 13,8 млрд гривен.

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