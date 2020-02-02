Минфин Украины заявил о проблемах с наполнением госбюджета в январе
- РИА Новости
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на украинское ведомство.
Уточняется, что украинская казна за январь получила 42,6 млрд гривен, что на 13,8 млрд гривен меньше запланированного поступления средств.
В министерстве объяснили произошедшее «существенными изменениями макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утверждённым в октябре 2019 года».
В частности, по данным ведомства, свой вклад в ситуацию внёс курс валюты.
Ранее руководитель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможности краха экономики Украины из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страны.
В сентябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он намерен добиться роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 40% в течение последующих пяти лет.