Игорь Ливанов подтвердил запрет на въезд на Украину

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Актёр Игорь Ливанов, который ехал на гастроли на Украину, подтвердил, что ему на три года запретили въезд в страну.

«Мне сделали запрет на три года, и у меня сейчас нет желания делать попытки туда попасть. Если у меня ещё какие-то связи оставались, всё-таки это моя родина, где я родился, то теперь это всё заканчивается. Я не хочу переживать», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что его пять часов держали на границе в автобусе без воды и доступа к туалету.

«Понятно, что это всё тот же вопрос: «Чей Крым?» Крым — наш. Пускай они уже успокоятся и дышат ровно по поводу Крыма», — отметил Ливанов.

Ранее власти Украины запретили въезд в страну шестерым актёрам из России, которые играют в лирической комедии «Идеальный свидетель», в том числе Игорю Ливанову.

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