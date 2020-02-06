Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом на юге ДНР

Более 20 человек пострадали в результате аварии с автобусом, следовавшим по маршруту Горловка — Севастополь. Об этом сообщил глава Новоазовского района самопровозглашённой Донецкой народной республики Олег Моргун.

«На данный момент известно о 22 пострадавших. Сейчас все они находятся в медучреждении, их жизни ничего не угрожает... на вид одна погибшая с признаками беременности. Её двухлетний ребенок также пострадал», — приводит его слова РИА Новости.

По словам представителя Министерства транспорта ДНР, перевозчик прошёл лицензирование, а рейс выполнялся легально.

Ранее, как передавало Донецкое агентство новостей, глава администрации Горловки Иван Приходько сообщал о двух погибших.

Автобус перевернулся в районе города Новоазовска на юге ДНР.