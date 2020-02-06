В Казахстане не связывают отмену почтового сообщения с Китаем и коронавирус
- РИА Новости
«Приостановка почтового сообщения с китайской стороной связана с техническими причинами, не имеет отношения к эпидемиологической ситуации в КНР», — приводит Интерфакс слова PR-директора «Казпочты» Дилары Зарлыковой.
Она отметила, что, согласно данным главного санитарного врача Казахстана и исследованиям ВОЗ, новый коронавирус не передаётся через почтовые отправления.
Ранее оператор почтовой связи Казахстана «Казпочта» сообщил о приостановке приёма всех видов почтовых отправлений в Китай.