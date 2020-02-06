В Казахстане не связывают отмену почтового сообщения с Китаем и коронавирус

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В «Казпочте» сообщили, что почтовое сообщение между Казахстаном и Китаем временно приостановлено не из-за коронавируса, а по техническим причинам.
В Казахстане не связывают отмену почтового сообщения с Китаем и коронавирус
  • РИА Новости

«Приостановка почтового сообщения с китайской стороной связана с техническими причинами, не имеет отношения к эпидемиологической ситуации в КНР», — приводит Интерфакс слова PR-директора «Казпочты» Дилары Зарлыковой.

Она отметила, что, согласно данным главного санитарного врача Казахстана и исследованиям ВОЗ, новый коронавирус не передаётся через почтовые отправления.

Ранее оператор почтовой связи Казахстана «Казпочта» сообщил о приостановке приёма всех видов почтовых отправлений в Китай.

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