В ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии
- РИА Новости
«Дискуссия между Белоруссией и Россией (по условиям поставки нефти и газа) очень сложная. Потенциально экономические последствия для бюджета и платёжного баланса Белоруссии могут быть очень ощутимыми», — приводит Интерфакс его слова.
Он выразил надежду, что «руководители двух государств придут к взаимовыгодному разрешению этого конфликта».
7 февраля в Сочи состоятся переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.