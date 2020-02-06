В ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что для белорусской экономики возможны негативные последствия из-за нефтяного кризиса.

«Дискуссия между Белоруссией и Россией (по условиям поставки нефти и газа) очень сложная. Потенциально экономические последствия для бюджета и платёжного баланса Белоруссии могут быть очень ощутимыми», — приводит Интерфакс его слова.

Он выразил надежду, что «руководители двух государств придут к взаимовыгодному разрешению этого конфликта».

7 февраля в Сочи состоятся переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.