В ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии

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Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что для белорусской экономики возможны негативные последствия из-за нефтяного кризиса.
В ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии
  • РИА Новости

«Дискуссия между Белоруссией и Россией (по условиям поставки нефти и газа) очень сложная. Потенциально экономические последствия для бюджета и платёжного баланса Белоруссии могут быть очень ощутимыми», — приводит Интерфакс его слова.

Он выразил надежду, что «руководители двух государств придут к взаимовыгодному разрешению этого конфликта».

7 февраля в Сочи состоятся переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

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