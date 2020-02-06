Крымские белорусы попросили Лукашенко открыть консульство в регионе

Белорусская община Крыма обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой открыть консульство в регионе.

«Просим вас рассмотреть возможность создания в Республике Крым полноценного консульского учреждения Республики Беларусь», — приводит РИА Новости цитату из открытого письма общины.

В письме отмечается, что в связи с большим числом отдыхающих в Крыму белорусов «регулярно возникают вопросы, требующие консульской поддержки, но оказывать её некому».

Община выразила надежду на поддержку инициативы президентом Белоруссии.

Ранее глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец заявил, что община выступит с инициативой о возможности запуска прямого железнодорожного и авиасообщения с Белоруссией.