В Крыму предложили запустить транспортное сообщение с Белоруссией

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Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец заявил, что община выступит с инициативой о возможности запуска прямого железнодорожного и авиасообщения с Белоруссией.
В Крыму предложили запустить транспортное сообщение с Белоруссией
  • РИА Новости

«Мы давно и последовательно говорим о том, что должно быть прямое сообщение с Белоруссией», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что община занимается подготовкой обращения к белорусскому президенту Александру Лукашенко. 

«Мы готовим обращение с просьбой о возобновлении прямых авиа- и железнодорожных рейсов между нашими регионами», — заявил Чегринец.

По его мнению, это нужно «в перспективе дальнейших шагов в рамках строительства Союзного государства России и Белоруссии». 

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