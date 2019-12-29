В Крыму предложили запустить транспортное сообщение с Белоруссией

Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец заявил, что община выступит с инициативой о возможности запуска прямого железнодорожного и авиасообщения с Белоруссией.

«Мы давно и последовательно говорим о том, что должно быть прямое сообщение с Белоруссией», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что община занимается подготовкой обращения к белорусскому президенту Александру Лукашенко.

«Мы готовим обращение с просьбой о возобновлении прямых авиа- и железнодорожных рейсов между нашими регионами», — заявил Чегринец.

По его мнению, это нужно «в перспективе дальнейших шагов в рамках строительства Союзного государства России и Белоруссии».

Ранее в Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы.