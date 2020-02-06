В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине

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Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.
В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине
  • Reuters

«Главная его (плана обороны Белоруссии. — RT) особенность в том, что он направлен не на классическую оборону в общем её понимании, а на предотвращение возможной агрессии и войны. Скажем, те события, которые произошли на соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала», — сообщил он в интервью изданию «Беларусь сегодня».

Муравейко отметил, что в 2019 году белорусские власти утвердили план обороны страны, а также концепцию строительства и развития вооружённых сил.

По его словам, при их разработке анализировались военно-политическая обстановка вокруг Белоруссии и в мире, а также «успехи и неудачи в вооружённых конфликтах на Украине, в Сирии и других странах».

В начале февраля Министерство обороны Белоруссии устроило комплексную проверку боеготовности подразделений ВВС и войск ПВО.

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