В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.

«Главная его (плана обороны Белоруссии. — RT) особенность в том, что он направлен не на классическую оборону в общем её понимании, а на предотвращение возможной агрессии и войны. Скажем, те события, которые произошли на соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала», — сообщил он в интервью изданию «Беларусь сегодня».

Муравейко отметил, что в 2019 году белорусские власти утвердили план обороны страны, а также концепцию строительства и развития вооружённых сил.

По его словам, при их разработке анализировались военно-политическая обстановка вокруг Белоруссии и в мире, а также «успехи и неудачи в вооружённых конфликтах на Украине, в Сирии и других странах».

В начале февраля Министерство обороны Белоруссии устроило комплексную проверку боеготовности подразделений ВВС и войск ПВО.