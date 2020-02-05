Власти Украины прокомментировали фото Киану Ривза в учебнике истории

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Министр образования и науки Украины Анна Новосад прокомментировала случай с обнаружением в одном из украинских учебников по истории изображения с актёром Киану Ривзом.
Власти Украины прокомментировали фото Киану Ривза в учебнике истории
  • ©mon.gov.ua

«Мемчик в учебнике вместо оригинальной фотографии — это всё, что нужно знать о подходе многих издателей к созданию и вёрстке учебников», — написала Новосад в своём Facebook.

Как отметила министр, к сожалению, она ещё не видела на Украине «ни одного учебника без ляпов, где уважается авторство всех визуальных материалов (и не только визуальных)».

«Сейчас учителя уже сами заказывают учебники, формат экспертизы меняли непомерное количество раз. Глобальную коррупцию преодолели. Качество не появилось», — сказала она. 

По её словам, министерство пошло на реорганизацию Института модернизации содержания образования и создание Украинского института развития образования (УИРО), который должен пересмотреть критерии отбора и экспертизы.

«Я надеюсь, что качественно новый результат мы сможем получить уже для учебников 5-х классов», — добавила она.

Создатели украинского учебника по всемирной истории за 10-й класс разместили в разделе «Соединённые Штаты Америки в межвоенный период» обработанную в фотошопе фотографию, на которой изображён актёр Киану Ривз.

По заявлению авторов учебника, такая фотография появилась там намеренно, чтобы привлечь внимание учеников.

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