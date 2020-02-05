В Раде обвинили кабмин Украины в росте долгов страны

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что нынешнее украинское правительство вгоняет в долги украинцев.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Я не хочу вас всех расстраивать, но те долги, которые они делают — началось это при Яресько, при Гонтарёвой, сейчас продолжается при Рожковой, продолжается при Гончаруке, продолжается при Маркаровой — они нас вгоняют в такие долги и в такие контракты, что даже когда они уйдут, это на нас останется», — сказал он.

По его словам, Украине необходим новый кабинет министров, который смог бы договориться с иностранными кредиторами.

«Надо собрать новое правительство, обладающее доверием народа, сесть с этими иностранными представителями и сказать: «Дорогие друзья. Мы не можем отдавать эти долги, народ Украины — не тяговая лошадь», — заключил Рабинович.

Ранее Рабинович предрёк украинцам рабское будущее в случае, если парламентарии примут законопроект об открытии рынка земли.

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