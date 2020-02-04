СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.

Как уточняется в материале, во время встречи с Помпео активистка Эмина Джапарова призвала госсекретаря держать полуостров в поле зрения внешней политики США.

Выражение лица Помпео при этом, пишет издание, показало, что у него «другие приоритеты, чем конференция по Крыму», о которой говорила Джапарова.

«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать», — цитирует портал слова участника встречи, который привёл реплику Помпео.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что Соединённые Штаты продолжат вводить санкции против России до тех пор, пока она не вернёт Крым Украине.

29 января Министерство финансов США расширило список санкций в отношении России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.