СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Короткая ссылка
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.

Как уточняется в материале, во время встречи с Помпео активистка Эмина Джапарова призвала госсекретаря держать полуостров в поле зрения внешней политики США.

Выражение лица Помпео при этом, пишет издание, показало, что у него «другие приоритеты, чем конференция по Крыму», о которой говорила Джапарова.

«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать», — цитирует портал слова участника встречи, который привёл реплику Помпео.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что Соединённые Штаты продолжат вводить санкции против России до тех пор, пока она не вернёт Крым Украине.

29 января Министерство финансов США расширило список санкций в отношении России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить