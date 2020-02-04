В Киеве не исключили встречи глав МИД нормандского формата в феврале

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Возможная встреча министров иностранных дел стран — участниц нормандского формата на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале обсуждается. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
В Киеве не исключили встречи глав МИД нормандского формата в феврале
  • © Anatolii Siryk/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы действительно обсуждаем такого рода идеи», — цитирует дипломата «Укринформ».

При этом, по его словам, они не хотели бы, чтобы министерская встреча заменила собой саммит, на который возлагаются большие надежды.

Мюнхенская конференция пройдёт 14—16 февраля в Баварии.

9 декабря в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «нормандской четвёрки». Стороны приняли совместное коммюнике и договорились о новой встрече через четыре месяца в Берлине.

В Кремле назвали прошедшие переговоры общей победой.

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