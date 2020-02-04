Лукашенко вспомнил, что Путин рекомендовал ему быть «помягче» с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что, когда у белорусского руководства были плохие отношения с США, российский президент Владимир Путин рекомендовал белорусскому лидеру «помягче» вести себя в отношениях с Вашингтоном.

Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Путину «поставили в упрёк, что из-за него эта диктатура существует в Беларуси».

«И когда после этого мы с ним встретились, он мне говорит: «Слушай, ну я тебя прошу, ты с ними как-нибудь помягче». Я говорю: «В чём помягче?» — «Не ссорься, с ними надо налаживать отношения», — вспоминает Лукашенко разговор с Путиным.

Он отметил, что в настоящее время налаживает отношения Минска и Вашингтона.

«Слушайте, я это и делаю. Кто сейчас взволновался там, кому мы перешли дорогу?» — добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко после визита госсекретаря США Майка Помпео в Минск заявил об окончании холодного периода в отношениях двух стран.