Лукашенко вспомнил, что Путин рекомендовал ему быть «помягче» с США
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА.
По словам Лукашенко, Путину «поставили в упрёк, что из-за него эта диктатура существует в Беларуси».
«И когда после этого мы с ним встретились, он мне говорит: «Слушай, ну я тебя прошу, ты с ними как-нибудь помягче». Я говорю: «В чём помягче?» — «Не ссорься, с ними надо налаживать отношения», — вспоминает Лукашенко разговор с Путиным.
Он отметил, что в настоящее время налаживает отношения Минска и Вашингтона.
«Слушайте, я это и делаю. Кто сейчас взволновался там, кому мы перешли дорогу?» — добавил Лукашенко.
Ранее Лукашенко после визита госсекретаря США Майка Помпео в Минск заявил об окончании холодного периода в отношениях двух стран.