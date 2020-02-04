В Белоруссии опровергли планы создания учебного центра НАТО

Министерство обороны Белоруссии опровергло данные о планах по созданию на территории республики учебного центра Североатлантического альянса.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Распространяемая информация о ведущихся переговорах о создании учебного центра НАТО на территории Беларуси не соответствует действительности», — заявили в министерстве.

Как передаёт РИА Новости, ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что оборонное ведомство Белоруссии ведёт переговоры о размещении на территории страны учебного центра НАТО в рамках программы «Партнёрство ради мира».

1 февраля государственный секретарь США Майк Помпео посетил Белоруссию.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил по итогам переговоров Помпео с белорусским лидером Александром Лукашенко, что Минск и Вашингтон достигли понимания в сотрудничестве по многим направлениям.