В Белоруссии опровергли планы создания учебного центра НАТО

Короткая ссылка
Министерство обороны Белоруссии опровергло данные о планах по созданию на территории республики учебного центра Североатлантического альянса.
В Белоруссии опровергли планы создания учебного центра НАТО
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Распространяемая информация о ведущихся переговорах о создании учебного центра НАТО на территории Беларуси не соответствует действительности», — заявили в министерстве.

Как передаёт РИА Новости, ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что оборонное ведомство Белоруссии ведёт переговоры о размещении на территории страны учебного центра НАТО в рамках программы «Партнёрство ради мира».

1 февраля государственный секретарь США Майк Помпео посетил Белоруссию.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил по итогам переговоров Помпео с белорусским лидером Александром Лукашенко, что Минск и Вашингтон достигли понимания в сотрудничестве по многим направлениям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить