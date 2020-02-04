Белоруссия синхронизировала с Россией ремонт на «Дружбе»

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Оператор магистрального нефтепровода «Дружба» на территории Белоруссии ОАО «Гомельтранснефть Дружба» синхронизировало ремонт на белорусской территории с ремонтными работами в России.
Белоруссия синхронизировала с Россией ремонт на «Дружбе»
  • РИА Новости

«Эти работы планировались нами на текущий год... График их проведения был скорректирован и синхронизирован с экстренным ремонтом, который осуществляется на линейной части этого же участка (нефтепровода «Дружба») российской стороной на территории России», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы концерна «Белнефтехим».

В пресс-службе отметили, что ремонтные работы согласованы с «Транснефтью» и на итоговом объёме транзита российской нефти не скажутся.

Накануне стало известно, что в Белоруссии начат ремонт участков и станций нефтепровода «Дружба».

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