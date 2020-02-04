Белоруссия синхронизировала с Россией ремонт на «Дружбе»
- РИА Новости
«Эти работы планировались нами на текущий год... График их проведения был скорректирован и синхронизирован с экстренным ремонтом, который осуществляется на линейной части этого же участка (нефтепровода «Дружба») российской стороной на территории России», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы концерна «Белнефтехим».
В пресс-службе отметили, что ремонтные работы согласованы с «Транснефтью» и на итоговом объёме транзита российской нефти не скажутся.
Накануне стало известно, что в Белоруссии начат ремонт участков и станций нефтепровода «Дружба».