В Белоруссии начат ремонт нефтепровода «Дружба»

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В Белоруссии начат ремонт участков и станций нефтепровода «Дружба».
В Белоруссии начат ремонт нефтепровода «Дружба»
  • РИА Новости

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на белорусского оператора нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ремонт дефектов производится на участках Унеча — Мозырь и Мозырь — Брест.

«На НПС «Кобрин» выполняется капитальный ремонт технологических перемычек DN500 между насосными станциями №1 и №2. Работы по освобождению от нефти, демонтажу и подключению перемычек будут завершены к 6 февраля», — отметили в операторе.

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал о ситуации с компенсациями, которые должны быть выплачены Минску за ЧП с грязной нефтью на нефтепроводе «Дружба».

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