Минздрав Казахстана призвал не создавать ажиотаж вокруг коронавируса

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов призвал прибывших из Китая и других стран граждан не паниковать из-за коронавируса.

«Ещё раз скажу, в Казахстане на сегодняшний день коронавируса ни у кого не обнаружено, мы находимся в боевой готовности и будем далее эту работу продолжать», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что все пациенты с подозрением на коронавирус будут немедленно обследованы.

По его словам, всем прибывшим из Китая нет необходимости проводить исследования, чтобы исключить заболевание коронавирусом. Диагностирование на китайский вирус проводится строго по показаниям, добавил он.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона предоставляет Казахстану материалы по профилактике, контролю и нераспространению нового коронавируса.