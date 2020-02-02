Помпео рассказал о помощи Казахстану в борьбе с коронавирусом

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона предоставляет Казахстану материалы по профилактике, контролю и нераспространению нового коронавируса.
Помпео рассказал о помощи Казахстану в борьбе с коронавирусом
  • Reuters

Об этом он заявил после переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане.

«Мы помогаем Министерству здравоохранения, осуществляем мониторинг потенциальных случаев заболевания, предоставляем руководства по профилактике, контролю заболевания для вашего правительства», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, США делятся опытом и лабораторными материалами для проведения анализов в соответствии с международными стандартами. Также Вашингтон передаёт средства личной защиты для работников лаборатории и медицинского персонала.

Ранее Казахстан эвакуировал своих граждан из китайской Ухани, где зафиксирована вспышка коронавируса.

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