Эрдоган поздоровался с караулом в Киеве словами «Слава Украине!»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Киев поздоровался с почётным караулом словами «Слава Украине!».

Как сообщает УНИАН, почётный караул ответил турецкому президенту словами «Героям слава!».

Отмечается, что Эрдоган совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским осмотрел выстроенный перед Мариинским дворцом строй почётного караула, они заслушали гимны Турции и Украины и представили друг другу официальные делегации обеих стран.



В 2018 году канцлер ФРГ Ангела Меркель поприветствовала почётный караул в Киеве на украинском языке словами «Вітаю, воїни!».

«Слава Украине — героям слава» — лозунг Украинской повстанческой армии*, ставший официальным воинским приветствием на Украине.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).