Медучреждения Украины проведут учения из-за коронавируса

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство обязало медицинские учреждения страны провести учения по готовности принять потенциальных больных в связи со вспышкой нового типа коронавируса.
Медучреждения Украины проведут учения из-за коронавируса
  • © Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом он сообщил в Facebook.

«Больницы должны подготовиться к возможным случаям заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании. Кроме того, правительство обязывает провести учения в медицинских учреждениях по готовности принять потенциальных больных», — написал он.

Он отметил, что Министерство здравоохранения страны должно проконтролировать весь процесс и помочь методологически.

Ранее Гончарук поручил ряду министерств разработать план и организовать эвакуацию украинцев из Китая из-за коронавируса.

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