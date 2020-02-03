«Укрнафта» и «Укртрансгаз» подписали мировое соглашение

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Компании «Укрнафта» и «Укртрансгаз» подписали мировое соглашение, оно было утверждено в суде.
«Укрнафта» и «Укртрансгаз» подписали мировое соглашение
  • РИА Новости

Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«На прошлой неделе было подписано и утверждено судом мировое соглашение между «Укртрансгазом» и «Укрнафтой» о признании за «Укрнафтой» указанных выше объёмов газа (2,06 млрд куб. м. — RT) в хранилищах «Укртрансгаза». Теперь «Укрнафта» передаёт этот газ «Нафтогазу» по заключённому договору купли-продажи этого газа», — говорится в сообщении.

Мировое соглашение касается спорных объёмов газа, которые «Укрнафта» c 2006 по 2012 год добывала и передавала в газотранспортную систему.

Ранее сообщалось, что «Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России

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