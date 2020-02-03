Замсекретаря СНБО Украины назвал ошибку команды Зеленского

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что «самой большой ошибкой» команды президента Украины Владимира Зеленского является то, что «людей подбирают не по профессиональным качествам».

Об этом он сказал в интервью украинскому изданию «Факты».

«Самая большая ошибка нынешнего руководства страны в том, что людей подбирают не по профессиональным качествам», — заявил Кривонос.

По его словам, «команду нельзя формировать по преданности линии партии».

Также он раскритиковал назначение бывшего участника КВН, шоумена Сергея Сивохо на пост советника секретаря СНБО.

Ранее в СНБО Украины сообщили, что Кривонос остаётся заместителем секретаря украинского Совбеза.