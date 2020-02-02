США стараются избежать распространения санкций на казахстанцев

Госдеп США старается избежать распространения санкций на казахстанцев.

Об этом заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

«Государственный департамент продолжает поддержку казахстанской стороны с целью избежания распространения санкций на наших юридических и физических лиц», — приводит Tengrinews его слова.

Он отметил, что сотрудничество США и Казахстана «имеет статус расширенного стратегического партнёрства».

Ранее казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в Нур-Султане с госсекретарём США Майком Помпео выразил готовность встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в любой точке планеты.