Токаев выразил готовность встретиться с Трампом в любой точке планеты

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в Нур-Султане с госсекретарём США Майком Помпео выразил готовность встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в любой точке планеты.

«Токаев, напомнив о краткой встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передал американскому лидеру наилучшие пожелания и выразил надежду на встречу с ним в любой точке планеты, назвав в качестве предпочтительного варианта Казахстан», — сообщили в пресс-службе лидера Казахстана.

В ходе переговоров стороны отметили важность углубления двусторонних связей в сфере торговли, инвестиций, IT-технологий, продвижения демократических ценностей и противодействия международному терроризму, а также обсудили возможность установления прямого воздушного сообщения между странами.

В сентябре Токаев заявил о намерении продолжать развивать сотрудничество с США, в том числе во внешней политике.