Токаев выразил готовность встретиться с Трампом в любой точке планеты
- РИА Новости
«Токаев, напомнив о краткой встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передал американскому лидеру наилучшие пожелания и выразил надежду на встречу с ним в любой точке планеты, назвав в качестве предпочтительного варианта Казахстан», — сообщили в пресс-службе лидера Казахстана.
В ходе переговоров стороны отметили важность углубления двусторонних связей в сфере торговли, инвестиций, IT-технологий, продвижения демократических ценностей и противодействия международному терроризму, а также обсудили возможность установления прямого воздушного сообщения между странами.
В сентябре Токаев заявил о намерении продолжать развивать сотрудничество с США, в том числе во внешней политике.