Глава МИД Грузии посетит США 4—7 февраля

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Глава МИД Грузии Давид Залкалиани будет находиться с рабочим визитом в Вашингтоне 4—7 февраля по приглашению госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства.
Глава МИД Грузии посетит США 4—7 февраля
  • Reuters

«Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 4—7 февраля посетит Вашингтон, где по приглашению госсекретаря США Майкла Помпео примет участие во встрече глав МИД стран, которые являются членами Международной коалиции за свободу вероисповедания», — следует из пресс-релиза.

Планируется, что Залкалиани также встретится с представителями Госдепартамента США и американскими конгрессменами.

В конце декабря Залкалиани выразил мнение, что у Запада и США нет более близкого партнёра, чем Грузия.

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