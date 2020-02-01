В Казахстане задержали женщину за рассылку фейков о коронавирусе

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В Актюбинской области Казахстана полицейские задержали работника фармацевтической компании, которая распространяла ложную информацию о коронавирусе посредством голосовых сообщений в WhatsApp.
В Казахстане задержали женщину за рассылку фейков о коронавирусе
  • РИА Новости

«В ходе допроса она признала факт распространения ею заведомо ложной информации и искренне раскаялась в содеянном», — приводит Tengrinews сообщение пресс-службы департамента полиции региона.

Отмечается, что в ходе мониторинга социальных сетей 29 января полицейские выявили факт распространения заведомо ложной информации через мессенджер WhatsApp.

Ранее сообщалось, что в Казахстане усилен санитарный контроль на государственных границах и в аэропортах.

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