В Казахстане задержали женщину за рассылку фейков о коронавирусе
- РИА Новости
«В ходе допроса она признала факт распространения ею заведомо ложной информации и искренне раскаялась в содеянном», — приводит Tengrinews сообщение пресс-службы департамента полиции региона.
Отмечается, что в ходе мониторинга социальных сетей 29 января полицейские выявили факт распространения заведомо ложной информации через мессенджер WhatsApp.
Ранее сообщалось, что в Казахстане усилен санитарный контроль на государственных границах и в аэропортах.