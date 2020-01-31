Премьер Белоруссии намерен обсудить с Мишустиным нефтегазовые вопросы

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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил о намерении в ближайшее время в Москве обсудить с главой правительства России Михаилом Мишустиным энергетические вопросы.
Премьер Белоруссии намерен обсудить с Мишустиным нефтегазовые вопросы
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мы договорились в ближайшее время провести в Москве полноценную встречу правительств для решения вопросов», — сказал он.

По его словам, российская и белорусская стороны дали поручения своим министрам, чтобы они подготовили эту встречу.

Как отметил Румас, он собирается «пройтись по всем без исключения вопросам» с Мишустиным.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ведёт войну за энергоресурсы.

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