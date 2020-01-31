Премьер Белоруссии намерен обсудить с Мишустиным нефтегазовые вопросы
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Мы договорились в ближайшее время провести в Москве полноценную встречу правительств для решения вопросов», — сказал он.
По его словам, российская и белорусская стороны дали поручения своим министрам, чтобы они подготовили эту встречу.
Как отметил Румас, он собирается «пройтись по всем без исключения вопросам» с Мишустиным.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ведёт войну за энергоресурсы.