Захарова возмутилась словами Кравчука о встрече Сталина и Гитлера

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга возмутилась из-за заявления первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер якобы проводили встречу во Львове.
Захарова возмутилась словами Кравчука о встрече Сталина и Гитлера
  • РИА Новости

«У меня один вопрос к Кравчуку: вас чем там лечат? Вы после чего это всё несёте? Вы понимаете, что вы всё-таки тоже каким-то образом ассоциируетесь с политическим истеблишментом суверенного государства, у которого есть своё место в ООН?» — заявила она.

Спикер МИД также задалась вопросом, остался ли на Украине кто-то, кто может раздать представителям политического истеблишмента «хотя бы какие-то первичные пособия по истории Великой Отечественной войны, Второй мировой войны».

По словам Захаровой, заявления Кравчука являются «просто запредельем».

Как она напомнила, Кравчук позже сказал, что ему «неизвестны какие-либо документы, подтверждающие сделанные им ранее заявление».

«Ну как такое может быть? И это, ещё раз говорю, люди, влияющие на общественное мнение», — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Кравчук в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что Гитлер и Сталин встретились во Львове до начала Второй мировой войны и якобы пытались договориться.

Позже, как передавал kp.ru, Кравчук уточнил, что узнал об этой «встрече» из сообщений в СМИ, но не видел архивного документа, который подтверждал бы данную информацию.

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