Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании на год

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Президент Украины Владимир Зеленский ввёл временный безвизовый режим для граждан Великобритании сроком на один год в связи с брекситом.
Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании на год
  • РИА Новости

«Ввести на период с 31 января 2020 года до 30 января 2021 года безвизовый режим въезда на Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания на Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней», — приводит УНИАН указ президента.

Отмечается, что это сделано с целью развития практического партнёрства между Киевом и Лондоном.

Ранее стало известно, что Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

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