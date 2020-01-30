Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании на год
- РИА Новости
«Ввести на период с 31 января 2020 года до 30 января 2021 года безвизовый режим въезда на Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания на Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней», — приводит УНИАН указ президента.
Отмечается, что это сделано с целью развития практического партнёрства между Киевом и Лондоном.
Ранее стало известно, что Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза.