Киев и Донбасс договорились в Минске об обмене списками пленных
- РИА Новости
«Удалось обсудить вопрос обмена удерживаемых лиц. Стороны договорились предоставить списки удерживаемых с целью их дальнейшей верификации и подтверждения», — цитирует её ТАСС.
По мнению Кобцевой, заседание рабочей группы прошло в достаточно конструктивном ключе.
«Стороны... подтвердили намерения более углублённо проработать все возникшие вопросы по открытию новых КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда. — RT) в Золотом и Счастье», — добавила представитель ЛНР.
Ранее стало известно, что представитель Украины в гуманитарной подгруппе по урегулированию в Донбассе Валерия Лутковская сложила свои полномочия.
Первый за два года обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными народными республиками Донбасса состоялся 29 декабря.