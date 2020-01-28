За более активное сотрудничество с Белоруссией выступают 44% россиян

Согласно данным опроса, проведённого «Левадой-центром», 44% россиян предпочли бы более активное сотрудничество в экономике между Белоруссией и Россией.

Как пишет Интерфакс, 28% считают вполне достаточным сохранение экономического сотрудничества между двумя странами на нынешнем уровне.

13% респондентов выступают за более тесный союз России и Белоруссии во главе с единым руководством.

Опрос был проведён 12—18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объёмом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше.

Ранее заведующая сектором Центра постсоветских исследований НИИ ИМЭМО РАН имени Примакова Елена Кузьмина в беседе с «ПолитЭкспертом» оценила отношения России и Белоруссии.