За более активное сотрудничество с Белоруссией выступают 44% россиян

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Согласно данным опроса, проведённого «Левадой-центром», 44% россиян предпочли бы более активное сотрудничество в экономике между Белоруссией и Россией.
За более активное сотрудничество с Белоруссией выступают 44% россиян
  • РИА Новости

Как пишет Интерфакс, 28% считают вполне достаточным сохранение экономического сотрудничества между двумя странами на нынешнем уровне.

13% респондентов выступают за более тесный союз России и Белоруссии во главе с единым руководством.

Опрос был проведён 12—18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объёмом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше.

Ранее заведующая сектором Центра постсоветских исследований НИИ ИМЭМО РАН имени Примакова Елена Кузьмина в беседе с «ПолитЭкспертом» оценила отношения России и Белоруссии.

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