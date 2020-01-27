Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гибель двух украинских военнослужащих в Донбассе означает, что война ещё продолжается.
Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе
  • globallookpress.com

«Сегодня в Донбассе погибли двое наших ребят. Это значит, что война продолжается», — написал Зеленский в своём Facebook.

Он уточнил, что один из военных подорвался, а другой погиб при обстреле.

Президент также подчеркнул, что нужно приложить ещё больше усилий, чтобы завершить войну.

Ранее сообщалось, что украинское правительство и новый состав Европейской комиссии на шестом заседании Совета ассоциации Украина — ЕС обсудят ситуацию в Донбассе.

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