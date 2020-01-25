Захарова ответила на обвинения Киева в адрес Москвы о краже истории

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала заявление замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара, обвинившего Россию в краже истории «Украины-Руси».
Захарова ответила на обвинения Киева в адрес Москвы о краже истории
  • РИА Новости

Захарова подчеркнула, что «Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории».

«Что касается «Украины-Руси», то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи», — написала представитель МИД России.

Дипломат предложила украинскому МИД «для удобства и ёмкости в следующий раз использовать для обозначения данного мифологизма следующие названия: Укрусь или Русукра».

Ранее Боднар обвинил Москву в краже истории «Украины-Руси».

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