В Киеве обвинили Москву в краже истории «Украины-Руси»
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Как сообщает РИА Новости, Бондар в этом материале, утверждает, что «Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси».
Он заявляет, что Москва якобы «приписывает себе чужие победы» и «перекладывает на других ответственность за преступления».
Кроме этого, в статье он выражает поддержку сейму Польши, который обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Варшава решила начать масштабную дезинформационную кампанию против Москвы по теме Второй мировой войны.