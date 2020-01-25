В Киеве обвинили Москву в краже истории «Украины-Руси»

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Замглавы украинского МИД Василий Боднар в статье для интернет-издания «Зеркало недели» обвинил Россию в краже истории «Украины-Руси».
В Киеве обвинили Москву в краже истории «Украины-Руси»
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Как сообщает РИА Новости, Бондар в этом материале, утверждает, что «Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси».

Он заявляет, что Москва якобы «приписывает себе чужие победы» и «перекладывает на других ответственность за преступления».

Кроме этого, в статье он выражает поддержку сейму Польши, который обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Варшава решила начать масштабную дезинформационную кампанию против Москвы по теме Второй мировой войны.

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