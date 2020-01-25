В Совфеде оценили слова экс-президента Латвии о русском языке

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в разговоре с RT заявление бывшего президента Латвии Андриса Берзиньша, который высказал предложение пересмотреть отношение государства к русскому языку.

«К сожалению, политические деятели, видимо, прозревают только тогда, когда оставляют свой пост. Если бы в Латвии не притеснялся русский язык, если бы людей не оценивали по их национальности, эта страна была бы намного сильнее», — сказал он.

Сенатор также выразил надежду на то, что рано или поздно «националистический угар сойдёт на нет».

«Латвия не может иметь такие плохие отношения со своим восточным соседом. От взаимодействия с Россией она только выиграет. Необходимо делать разумные шаги, а не действовать в угоду тех, кто хочет разрушить наши отношения», — заключил Джабаров.

Ранее Берзиньш высказал предложение пересмотреть отношение государства к русскому языку, подчеркнув, что на нём говорит значительная часть населения страны.