В Совфеде оценили слова экс-президента Латвии о русском языке

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в разговоре с RT заявление бывшего президента Латвии Андриса Берзиньша, который высказал предложение пересмотреть отношение государства к русскому языку.
В Совфеде оценили слова экс-президента Латвии о русском языке
  • РИА Новости
  • © Сергей Мелконов

«К сожалению, политические деятели, видимо, прозревают только тогда, когда оставляют свой пост. Если бы в Латвии не притеснялся русский язык, если бы людей не оценивали по их национальности, эта страна была бы намного сильнее», — сказал он.

Сенатор также выразил надежду на то, что рано или поздно «националистический угар сойдёт на нет».

«Латвия не может иметь такие плохие отношения со своим восточным соседом. От взаимодействия с Россией она только выиграет. Необходимо делать разумные шаги, а не действовать в угоду тех, кто хочет разрушить наши отношения», — заключил Джабаров.

Ранее Берзиньш высказал предложение пересмотреть отношение государства к русскому языку, подчеркнув, что на нём говорит значительная часть населения страны.

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