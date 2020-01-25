Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией о тарифах на газ
Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством России о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь... в качестве основы для проведения переговоров», — говорится в указе.
Белорусскому правительству поручено подписать протокол при достижении договорённости по проекту, в который разрешено вносить изменения, не имеющие принципиального характера.
В конце декабря «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты по поставке газа в Белоруссию и его транспортировке через территорию страны до 2021 года и определили порядок формирования цен на январь и февраль 2020 года.
Объёмы поставок и транзита газа в 2020 году было решено сохранить на уровне 2019 года.