Кличко рассказал о выученном английском слове
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«Мы должны двигаться в ногу со временем, чтобы наш город был диджитализован. Digitalization — по-английски. Выучил это слово, чтобы не подкалывали. Сложно выговорить и ещё сложнее реализовать», — отметил он, проводя виртуальную экскурсию по своему кабинету.
В январе 2019 года в ходе обсуждения развития Киева на экономическом форуме в Давосе Кличко потребовалось несколько попыток, чтобы произнеси слово digitalization, что вызвало смех в зале.
В 2018 году он призвал не сравнивать его ораторские способности с Цицероном.