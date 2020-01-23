Кличко рассказал о выученном английском слове

Мэр Киева Виталий Кличко в видео на YouTube рассказал, что ему удалось выучить произношение слова digitalization (цифровизация), которое вызвало у него затруднение в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2019 году.

«Мы должны двигаться в ногу со временем, чтобы наш город был диджитализован. Digitalization — по-английски. Выучил это слово, чтобы не подкалывали. Сложно выговорить и ещё сложнее реализовать», — отметил он, проводя виртуальную экскурсию по своему кабинету.

В январе 2019 года в ходе обсуждения развития Киева на экономическом форуме в Давосе Кличко потребовалось несколько попыток, чтобы произнеси слово digitalization, что вызвало смех в зале.

В 2018 году он призвал не сравнивать его ораторские способности с Цицероном.