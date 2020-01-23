Кличко рассказал о выученном английском слове

Короткая ссылка
Мэр Киева Виталий Кличко в видео на YouTube рассказал, что ему удалось выучить произношение слова digitalization (цифровизация), которое вызвало у него затруднение в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2019 году.
Кличко рассказал о выученном английском слове
  • © AFP

«Мы должны двигаться в ногу со временем, чтобы наш город был диджитализован. Digitalization — по-английски. Выучил это слово, чтобы не подкалывали. Сложно выговорить и ещё сложнее реализовать», — отметил он, проводя виртуальную экскурсию по своему кабинету.

В январе 2019 года в ходе обсуждения развития Киева на экономическом форуме в Давосе Кличко потребовалось несколько попыток, чтобы произнеси слово digitalization, что вызвало смех в зале.

В 2018 году он призвал не сравнивать его ораторские способности с Цицероном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить