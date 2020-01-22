Зеленский заявил о подготовке к перезапуску СБУ

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к перезапуску Службы безопасности Украины (СБУ).

Об этом он заявил на международном экономическом форуме в Давосе.

«Мы делаем большие изменения в правоохранительной системе. У нас была большая, сложная реформа — это перезапуск Генеральной прокуратуры. Мы за неё проголосовали и тоже перезапустили. Готовимся к перезапуску Службы безопасности Украины», — приводит УНИАН слова Зеленского.

Ранее Зеленский заявил о намерении Украины стать лидером Восточной и Центральной Европы.