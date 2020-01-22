Зеленский заявил о подготовке к перезапуску СБУ

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Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к перезапуску Службы безопасности Украины (СБУ).
Зеленский заявил о подготовке к перезапуску СБУ
  • © Служба безопасности Украины

Об этом он заявил на международном экономическом форуме в Давосе.

«Мы делаем большие изменения в правоохранительной системе. У нас была большая, сложная реформа — это перезапуск Генеральной прокуратуры. Мы за неё проголосовали и тоже перезапустили. Готовимся к перезапуску Службы безопасности Украины», — приводит УНИАН слова Зеленского.

Ранее Зеленский заявил о намерении Украины стать лидером Восточной и Центральной Европы.

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