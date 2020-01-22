В ДНР оценили заявление главы Минобороны Украины о полном отводе сил

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Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявление главы Минобороны Украины Андрея Загороднюка о причинах отказа Киева от полного разведения сил в Донбассе.
В ДНР оценили заявление главы Минобороны Украины о полном отводе сил
  • Reuters

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Судя по высказываниям украинского министра обороны, хаос и сумятица в головах чиновников Украины с каждым днём крепчают всё больше. Иначе нам сложно объяснить, каким образом они могут считать разведение вдоль всей линии соприкосновения «ошибочным путём, противоречащим самой сути Минских соглашений»», — сказала она.

Как отметила министр, именно поэтапное разведение войск вдоль линии соприкосновения является наиболее эффективным способом обеспечить устойчивое прекращение огня в регионе.

«Глава Министерства обороны Украины дошёл до такой степени циничности, что, несмотря на тяжелейшие последствия обстрелов для жителей Донбасса... готов продолжать конфликт только ради того, чтобы «не снималось напряжение международного сообщества» и чтобы не «лоббировалось снятие санкций», — заключила она.

Ранее Загороднюк заявил, что Киев отказывается поддержать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе из-за опасения замораживания конфликта. По его словам, «такой путь является ошибочным» и «противоречит самой сути Минских соглашений».

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