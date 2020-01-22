Зеленский призвал украинцев к единству

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Украинский президент Владимир Зеленский в поздравлении со 101-й годовщиной Дня соборности Украины призвал украинцев к единству.
Зеленский призвал украинцев к единству
  • Reuters

«Прошло более ста лет. Сделали мы выводы из этой истории? Она учит нас простому, но жизненно важному для Украины принципу: только вместе мы сильны… Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными», — говорится в видеообращении президента.

В начале декабря Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума о поддержке провозглашения независимости страны и призвал граждан оставаться едиными ради будущих поколений.

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