На Украине рассказали о характеристиках квадрокоптера «Берегиня»

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Предприятие «Меридиан», которое входит в состав государственного концерна «Укроборонпром», представило потенциальным заказчикам собственную разработку — квадрокоптер «Берегиня», предназначенный для разведывательных операций.
На Украине рассказали о характеристиках квадрокоптера «Берегиня»
  • © Стоп-кадр youtube.com / Прес-служба Укроборонпром

Об этом говорится на сайте концерна.

Как сообщается, «Берегиня» — первый военный квадрокоптер украинского производства. Его рама напечатана из карбона с помощью 3D-принтера, вес — до 2 кг.

Время полного развёртывания комплекса при условии подготовки операторов — до двух минут. Беспилотник за три секунды набирает высоту 100 метров.

В июне 2019 года ВС Украины приняли на вооружение модернизированный беспилотный авиационный комплекс Spectator-M1, разработанный ОАО «Меридиан» им. Королёва и НТТУ «КПИ им. Сикорского». Беспилотник предназначен для ведения разведки днём и ночью. В рамках модернизации беспилотник получил новый тепловизор, усовершенствованную станцию управления и уменьшенный вес.

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