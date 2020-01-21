США призвали найти осквернивших памятник жертвам холокоста на Украине
- AFP
«Мы глубоко обеспокоены недавними новостями об акте вандализма в отношении памятника жертвам холокоста в Кривом Роге. Мы надеемся на тщательное оперативное расследование, благодаря которому причастных к этому неприемлемому и тревожному действию привлекут к ответственности», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
20 января посол Израиля на Украине Джоэль Лион также выразил возмущение актом вандализма.
Как сообщили в полиции Украины, по данному факту возбуждено уголовное дело.