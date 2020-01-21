Пристайко призвал Лондон убрать герб Украины из пособия по экстремизму

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал власти Великобритании убрать трезубец, изображённый на украинском государственном гербе, из учебного пособия по экстремистским символам.

В своём Twitter Пристайко прокомментировал заявление британского правительства, выразившего сожаление из-за оскорбления государственной символики Украины в связи с появлением трезубца в пособии.

«Сожаления были выражены. Сейчас пришло время пересмотреть пособие, убрав украинский трезубец, которому там не место», — написал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее в правительстве Великобритании заявили, что Лондон сожалеет из-за включения украинского герба в пособие по экстремизму, подчеркнув, что уважают государственные символы Украины и «остаются на позициях полной поддержки независимости этой страны».