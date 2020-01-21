Пристайко призвал Лондон убрать герб Украины из пособия по экстремизму
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В своём Twitter Пристайко прокомментировал заявление британского правительства, выразившего сожаление из-за оскорбления государственной символики Украины в связи с появлением трезубца в пособии.
«Сожаления были выражены. Сейчас пришло время пересмотреть пособие, убрав украинский трезубец, которому там не место», — написал глава украинского внешнеполитического ведомства.
Ранее в правительстве Великобритании заявили, что Лондон сожалеет из-за включения украинского герба в пособие по экстремизму, подчеркнув, что уважают государственные символы Украины и «остаются на позициях полной поддержки независимости этой страны».