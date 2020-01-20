В ЛНР выразили надежду на поддержку ОБСЕ в вопросе об особом статусе

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Уполномоченный представитель самопровозглашённой Луганской народной республики на переговорах в Минске, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что Донбасс надеется на поддержку координатора от ОБСЕ в политической подгруппе контактной группы Пьера Мореля в вопросе предоставления региону особого статуса.
В ЛНР выразили надежду на поддержку ОБСЕ в вопросе об особом статусе
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

По словам Мореля, на состоявшемся 16 января в Минске заседании подгруппы украинская сторона попыталась уйти от обсуждения вопроса особого статуса.

«Они не внесли никаких своих предложений. Представитель Украины в политической подгруппе откровенно заявил о том, что они не намереваются вносить никакие документы, никакие предложения письменные на обсуждение», — сказал он.

Вместе с этим глава МИД ЛНР указал, что координатор подгруппы на фоне данной ситуации предпринимает усилия для того, чтобы сформировать какой-то конструктивный диалог по этому вопросу.

«И это вселяет некоторую надежду, что эти нормы понимаем не только мы и что от координатора, представителя ОБСЕ мы тоже получим поддержку в этом вопросе, а украинская сторона всё-таки возвратится к конструктивному диалогу», — добавил Морель.

Ранее президент России Владимир Путин призвал закрепить особый статус Донбасса в Конституции Украины.

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