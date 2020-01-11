Путин призвал закрепить особый статус Донбасса в Конституции Украины
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- РИА Новости
Путин подчеркнул безальтернативность Минских соглашений для нормализации ситуации на юго-востоке Украины.
«Мы очень надеемся, что украинская сторона начнёт реализовывать и договорённости по политическому урегулированию, продлению закона об особом статусе Донбасса... закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в Минских соглашениях», — заявил российский лидер.
По его словам, Киеву следует закрепить закон об особом статусе Донбасса в Конституции страны.
19 декабря на Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2020 года.