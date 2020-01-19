В киевском метро мужчина напал на полицейского
- РИА Новости
Инцидент произошёл в субботу, 18 января.
«Правоохранитель сделал замечание мужчине с явными признаками опьянения, однако в ответ мужчина ударил его в лицо», — заявили в полиции.
После этого правоохранитель задержал подозреваемого и вызвал следственно-оперативную группу.
Возбуждено уголовное производство по статье «Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа». Отмечается, что 44-летнему подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
В конце декабря в московском метро пассажир нанёс несколько ножевых ранений пенсионеру.